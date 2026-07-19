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В РФС выступили с заявлением по поводу скандала на Суперкубке

В РФС объяснили отсутствие жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок
Александр Вильф/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) разъяснил в комментарии «Газете.Ru», почему не была проведена жеребьевка ворот перед серией пенальти в матче за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«В дополнительное время матча был зафиксирован инцидент, связанный с массовым бросанием посторонних предметов (пластиковых бутылок) на футбольное поле с трибуны болельщиков ФК «Спартак» (трибуна D стадиона «Нижний Новгород»). Данный факт классифицируется как прямая угроза безопасности проведения спортивного мероприятия», — указали в РФС.

Организация отметила, что после этого была проведена оценка оперативной обстановки на арене. Опираясь на зафиксированный факт правонарушения со стороны зрителей трибуны D, по итогам которой судейской бригаде сообщили о невозможности проведения серии пенальти в ворота, которые располагаются рядом с указанной трибуной.

В итоге были выбраны ворота, за которыми располагались болельщики «Зенита».

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее появилась расшифровка скандального эпизода Суперкубка России.

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