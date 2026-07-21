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Месси заявил о «глубокой ране», оставленной поражением в финале ЧМ по футболу

Месси сравнил с глубокой раной поражение в финале чемпионата мира по футболу
REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY

Аргентинский форвард Лионель Месси назвал поражение в финале чемпионата мира по футболу глубокой травмой, но выразил благодарность своим соотечественникам за поддержку. Об этом он написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Боль очень сильна, и этой ране будет тяжело затянуться. Но я также оставлю в памяти все самое лучшее — матчи, в которых мы переламывали ход игры, отдавая всех себя, и которые навсегда останутся в памяти, поддержку всей страны, которая вместе с трудом и самоотдачей нашей команды позволила нам снова оказаться среди лучших в мире», — говорится в посте футболиста.

Месси также поздравил сборную Испании с их победой в турнире. В финальном матче команда Аргентины уступила испанцам в дополнительное время со счетом 0:1.

На данный момент Месси 39 лет и с 2023 года он играет за клуб «Интер Майами» в североамериканской Главной лиге футбола (MLS). Ранее он выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов четыре раза, а также трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Нападающий является чемпионом мира 2022 года, серебряным призером чемпионатов мира 2014 и 2026 годов, олимпийским чемпионом 2008 года и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Он также является рекордсменом по количеству «Золотых мячей» — их у него восемь.

Ранее Месси оценил игру собственной сборной в финальном матче ЧМ-2026.

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