Стало известно, планирует ли фигуристка Петросян завершать карьеру

Российская фигуристка Аделия Петросян не планирует завершать карьеру. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к спортсменке.

«Аделия Петросян не будет завершать карьеру. Что касается тренеров, фигуристка рассматривает несколько вариантов», — указал источник.

20 июля спортсменка сообщила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Она сама больше не делала никаких комментариев о своем будущем.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее стало известно, почему Петросян ушла от Тутберидзе.