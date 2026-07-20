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В России победу Испании на ЧМ-2026 назвали заслуженной

Экс-игрок Деменко назвал заслуженной победу Испании на ЧМ-2026
Lee Smith/Action Images via Reuters

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко заявил, что сборная Испании заслужила победу над национальной командой Аргентины в финале чемпионата мира — 2026. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Испания была доминантом в этом матче, максимально перегнала Аргентину. Понятно, что каждая из команд по-своему дошла до финала, что касается физического состояния, меняльного. Испания выиграла заслуженно и доказала, что испанский футбол в очень хорошем состоянии прямо сейчас», — указал он.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси отказался лететь в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026.

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