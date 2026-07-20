Соболева вызвали в КДК по делу о провокации беспорядков в Суперкубке России

Футболист Соболев вызван в КДК по делу о провокации беспорядков в Суперкубке

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по итогом матча против московского «Спартака» за Суперкубок России. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Форварду Зенита грозит дисквалификация на пять матчей (только в Суперкубке) — или, если КДК решит, на «определенный срок» во время которого футболист пропустит игры всех российских соревнований», — указал он.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности как раз из-за стычки Соболева.

Ранее Соболев назвал неправильным свое поведение в матче со «Спартаком».