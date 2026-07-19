«Совсем неправильно»: игрок «Зенита» Соболев о стычке с фанатами и игроками «Спартака»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после победы над «Спартаком» в Суперкубке России признался, что поступил неправильно, когда уже в концовке матча начал провоцировать фанатов соперника, что привело к стычке футболистов на поле. Его слова приводит Sport24.

«Я поступил совсем неправильно. Но была 95-я минута, мы проигрывали, болельщики кричали мне. Эмоции зашкаливали. Спровоцировал фанатов, руками махал в их сторону. Да. Так делать было нельзя, это провокация, все понимаю. Но понимаю, когда эмоции уже утихли», — указал он.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В сериии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности как раз из-за стычки Соболева.

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