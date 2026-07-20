Для 51-летнего экс-вратаря сборной России и его жены провели гендер-пати на VK Fest

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и его супруга Эвелина Сынча узнали пол будущего ребенка во время VK Fest. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Сюрприз для супругов подготовили прямо на синей дорожке фестиваля. После обратного отсчета, который провела ведущая Ида Галич, в небо взметнулось розовое конфетти — знак того, что пара ждет девочку. Сам спортсмен ранее признавался, что хочет именно дочь.

Для 51-летнего Нигматуллина брак с Сынчей стал вторым. С бывшей супругой Еленой в официальном браке прожил Нигматуллин с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей — Руслан и Марсель.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

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