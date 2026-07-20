«Хорошая, развитая девочка»: Тарасова поздравила Щербакову с помолвкой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анну Щербакову с помолвкой. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я рада за нее. Она очень хорошая, развитая девочка, очень хороший человек. И хорошо бы ей попался парень, который видел бы все ее достоинства», — указала она.

19 июля Щербакова в своем Telegram-канале объявила о помолвке. Фигуристка опубликовала фотографию, на которой изображены помолвочное кольцо и букет цветов.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову, которая в произвольной программе выполнила пять четверных прыжков, и японскую спортсменку Каори Сакамото. После этих Игр в официальных стартах Щербакова участия не принимала.

Фигуристка — чемпионка мира (2021) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй. После спортивной карьеры Щербакова активно участвует в шоу, также она вела «Ледниковый период», а в 2026 году стала его участницей.

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