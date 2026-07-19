Загитова одной фразой ответила на вопрос про личную жизнь

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова во время интервью на VK Fest одной фразой ответила на вопрос о своей личной жизни.

«Я наверное скажу так: личное — не публичное», — указала она.

15 мая Загитова поделилась на своей странице в социальной сети фотографией из Диснейленда. На снимке она сидит на плечах у молодого человека, который повернут к камере спиной.

«Мы не афишируем, но и не скрываем», — подписала снимок Загитова. Однако личность возлюбленного она сама раскрывать не стала. Позднее Загитову с предполагаемым возлюбленным засняли на вечере боя Дмитрия Бивола.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова решила попробовать новый вид спорта.