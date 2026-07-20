WTA ввела обязательное гендерное тестирование для теннисисток

Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела обязательное тестирование на наличие гена SRY для всех участниц турниров. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в соцсети X.

Для теста используется мазок из полости рта, допускаются также анализы крови или слюны. При отсутствии гена SRY спортсменка допускается к соревнованиям. При положительном результате она временно отстраняется и направляется на дополнительное медицинское обследование. Отказ от тестирования повлечет дисциплинарные санкции WTA.

Ранее WTA разрешала трансженщинам выступать при уровне тестостерона ниже 2,5 нмоль/л в течение двух лет. Аналогичные тесты ввели World Athletics и World Boxing.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее первая ракетка России осталась лидером в чемпионской гонке WTA.