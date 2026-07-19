Месси и Ямаль выйдут в старте на финал ЧМ-2026

Месси и Ямаль выйдут в старте финального матча ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Испании на финальный матч чемпионата мира 2026 года.

В составе Аргентины выйдут Мартинес, Монтиель, Ромеро, Л. Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Мак Аллистер, Энцо, Н. Гонсалес, Месси, Альварес.

За команду Испании в старте выйдут Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Баэна, Оярсабаль.

Финал чемпионата мира Испания — Аргентина состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

В 2007 году Месси сфотографировался с младенцем Ямалем во время благотворительной акции на стадионе «Барселоны». Это фото, опубликованное отцом Ямаля летом 2024 года, приобрело мировую известность на фоне успехов футболиста на Евро-2024.

Ранее вероятность фото Месси с Ямалем оценили в 1 к 628 триллионов.