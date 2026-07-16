Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Месси сыграет в финале ЧМ с футболистом, которого искупал 19 лет назад

Месси сыграет в финале ЧМ с Ямалем, которого искупал 19 лет назад
Reuters

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси сыграет в финале чемпионата мира с испанцем Ламином Ямалем, которого искупал в рамках благотворительной акции Ламина Ямаля, которому на момент снимка было несколько месяцев.

В 2007 году Семья Ямаля получила возможность попасть на фотосессию благодаря розыгрышу среди тех, кто сотрудничал с благотворительными организациями. Они выиграли поездку на стадион «Барселоны», а также фотографию с одним из футболистов команды, не зная, с кем именно из футболистов они сфотографируются.

Летом 2024 года фото стало известным публике, когда отец Ламина опубликовал снимок в соцсетях. Снимок быстро разлетелся по всему миру, особенно на фоне яркого выступления 16-летнего Ямаля на чемпионате Европы, где он помог Испании завоевать титул.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Англия сразится с Францией в матче за третье место

Ранее Александр Мостовой сочинил четверостишье в честь Месси.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!