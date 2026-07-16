Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Названа вероятность того, что Месси искупает случайного малыша, а потом сыграет с ним в финале ЧМ

Вероятность фото Месси с Ямалем оценили в 1 к 628 триллионов
Brett Davis/Reuters

Вероятность того, что Лионель Месси искупает случайного младенца в ванночке, а потом сыграет против него в финале чемпионата мира по футболу оценили в 1 к 628 триллионов, передает «Первый спорт».

В 2007 году Лионель Месси искупал нынешнего игрока сборной Испании Ламина Ямаля.

В 2007 году в Испании 491 183 детей. Вероятность того, что Ямаль в 19 лет станет игроком уровня сборной Испании составляла 0,002%. Вероятность, что из всех 12 футболистов – по одному на каждый месяц календаря – Ямалю достался именно Месси: вероятность хотя бы этих двух событий выше – 0,000017%.

А вероятность того, что Испания и Аргентина выйдут из группы, попадут в разные части сетки, обыграют всех и выйдут в финал ЧМ-2026 – 4,6%

Общая вероятность того, что все факторы совпадут составляет 0,0000000000001592%. Модель не учитывает того, что Месси тоже должен был стать футболистом уровня каталонской «Барселоны».

В 2007 году Семья Ямаля получила возможность попасть на фотосессию благодаря розыгрышу среди тех, кто сотрудничал с благотворительными организациями. Они выиграли поездку на стадион «Барселоны», а также фотографию с одним из футболистов команды, не зная, с кем именно из футболистов они сфотографируются.

Ранее Испания во второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!