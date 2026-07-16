Названа вероятность того, что Месси искупает случайного малыша, а потом сыграет с ним в финале ЧМ

Вероятность того, что Лионель Месси искупает случайного младенца в ванночке, а потом сыграет против него в финале чемпионата мира по футболу оценили в 1 к 628 триллионов, передает «Первый спорт».

В 2007 году Лионель Месси искупал нынешнего игрока сборной Испании Ламина Ямаля.

В 2007 году в Испании 491 183 детей. Вероятность того, что Ямаль в 19 лет станет игроком уровня сборной Испании составляла 0,002%. Вероятность, что из всех 12 футболистов – по одному на каждый месяц календаря – Ямалю достался именно Месси: вероятность хотя бы этих двух событий выше – 0,000017%.

А вероятность того, что Испания и Аргентина выйдут из группы, попадут в разные части сетки, обыграют всех и выйдут в финал ЧМ-2026 – 4,6%

Общая вероятность того, что все факторы совпадут составляет 0,0000000000001592%. Модель не учитывает того, что Месси тоже должен был стать футболистом уровня каталонской «Барселоны».

В 2007 году Семья Ямаля получила возможность попасть на фотосессию благодаря розыгрышу среди тех, кто сотрудничал с благотворительными организациями. Они выиграли поездку на стадион «Барселоны», а также фотографию с одним из футболистов команды, не зная, с кем именно из футболистов они сфотографируются.

Ранее Испания во второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира.