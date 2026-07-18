Милонов назвал Плющенко «бесстыжим» после его заявки на грант для шоу

Депутат Госдумы России Виталий Милонов назвал фигуриста Евгения Плющенко бесстыжим из-за того, что его академия запросила у государства грант на 24,1 млн рублей для проведения ледового шоу «Снежная королева», передает «Советский спорт».

«Плющенко — бесстыжий. Главное, чтобы ему этот грант не дали. Человек просто измазал нечистотами светлое имя российских спортсменов, когда назвал фигурное катание деградирующим. Сам отправил своего сына соревноваться за иностранцев», — сказал Плющенко.

По данным Baza, академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко планирует устроить «патриотическое» ледовое шоу с акцентом на «духовно-нравственных ценностях».

1 июля Международный союз конькобежцев разрешил сыну легенды фигурного катания Александру Плющенко выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко сообщал, что сын получил азербайджанское спортивное гражданство на пять лет. По его словам, переход под флаг чужой страны связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

Ранее в Госдуме удивились запросу Плющенко на грант в размере 24,1 млн рублей.