ФИФА удалила более 7 миллионов оскорбительных комментариев по ходу ЧМ-2026

Служба защиты социальных сетей (SMPS) Международной федерации футбола (ФИФА) выявила и удалила более 7 миллионов потенциально опасных или оскорбительных комментариев по ходу чемпионата мира — 2026. Информация об этом опубликована на сайте организации.

Всего ФИФА проверила за последний месяц около 53 млн комментариев. 7 млн удаленных — это в 14 раз больше, чем на чемпионате мира 2022 года, когда было удалено 470 тысяч таких сообщений.

Финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

В СМИпоявилась информация, что финал ЧМ может быть перенесен из-за пожаров в Канаде. Дым распространился по нескольким городам Канады и достиг северных штатов США. В Чикаго отменены уличные мероприятия и матч MLS «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс». Если качество воздуха станет опасным для здоровья, Международная федерация футбола может внести изменения в расписание.

Однако позднее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переноса не будет.

Ранее сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за погоды.