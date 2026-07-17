Финал чемпионата мира по футболу могут перенести из-за лесных пожаров

Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины может быть перенесен из-за лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщает Ole.us.

Дым распространился по нескольким городам Канады и достиг северных штатов США. В Чикаго отменены уличные мероприятия и матч MLS «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс». Международная федерация футбола (ФИФА) располагает протоколами для оценки уровня загрязнения воздуха и возможного изменения расписания, если качество воздуха станет опасным для здоровья.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее суперкомпьютер оценил шансы Аргентины и Испании на победу в ЧМ-2026.