«Спартак» назвал незаслуженным поражение от «Зенита» в Суперкубке

Московский «Спартак» назвал незаслуженным поражение от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России. Это заявление опубликовано на странице клуба «ВКонтакте».

«Были очевидно сильнее соперника, но потерпели незаслуженное поражение. Сезон РПЛ стартует для нас ровно через неделю. Возьмем сегодняшние эмоции и превратим их в мотивацию на чемпионат. Один за всех — и все за одного!» — указано в публикации.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В сериии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот.

Ранее появилась расшифровка скандального эпизода Суперкубка России.