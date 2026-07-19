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«Это позор»: Мбаппе жестко высказался после поражения от Англии

Мбаппе назвал позором поражение Франции от Англии в матче за бронзу ЧМ-2026
REUTERS/Carlos Barria

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал команду после поражения от Англии (4:6) в матче за третье место на чемпионате мира по футболу — 2026. Это была последняя игра Дидье Дешама в качестве главного тренера сборной Франции.

«В конце концов мы не смогли победить, и это позор. Мне обидно за нашего тренера. Мы хотели сделать для него что-то хорошее, однако после первого тайма сложилось впечатление, что мы его подвели. Мы совсем не желали доставлять ему такие эмоции. Однако этот матч не запятнает наследие Дидье Дешама», — приводит слова Мбаппе пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Дешам занимал пост главного тренера сборной Франции в течение 14 лет. Под его руководством команда завоевала золотые медали чемпионата мира — 2018 в России, а также вышла в финал ЧМ-2022, где проиграла Аргентине в серии пенальти и взяла серебро.

Теперь пост главного тренера сборной Франции должен занять экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Ранее Мбаппе обогнал Месси и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

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