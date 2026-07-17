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Появились подробности о назначении Зидана в сборную Франции

Журналист Романо: Зидан будет тренировать сборную Франции до 2030 года
SUSANA VERA/Reuters

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан согласился возглавить сборную Франции по футболу на четыре года. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальности сети X.

Согласно опубликованной информации, стороны планируют подписать четырехлетний контракт в июле. Зидан уже определился с составом тренерского штаба. Под руководством специалиста французская команда должна сыграть как на чемпионате Европы в 2028 году, так и на чемпионате мира в 2030 году.

Дидье Дешам, который 14 лет возглавлял национальную команду Франции, покинет свой пост после того, как «трехцветные» сыграют в матче за третье место чемпионата мира — 2026 с национальной командой Англии. Встреча состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.

В полуфинале чемпионата мира французские футболисты проиграли соперникам из Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

Ранее стало известно, сколько продлится перерыв в финале ЧМ-2026.

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