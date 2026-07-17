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Плющенко запросил грант в 24 млн для постановки ледового шоу

Академия Плющенко запросила грант в 24,1 млн рублей для ледового шоу
Сергей Бобылев/РИА Новости

Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко планирует устроить «патриотическое» ледовое шоу с акцентом на «духовно-нравственных ценностях», на что просит грант в 24,1 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В документе было указано, что спектакль должен продвигать «традиционные духовно-нравственные ценности русского народа», объединять поколения и защищать детей от «чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, навязываемых извне».

Ранее Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Ирина Роднина рассказала, согласна ли она с Плющенко, заявившим о деградации фигурного катания в РФ.

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