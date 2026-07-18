Глава ФИФА назвал ЧМ-2026 лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в США, Канаде и Мексике величайшим в истории. Его заявление, сделанное на встрече с главой США Дональдом Трампом, опубликовано на странице Белого дома в соцсети Х.

«Я обещал вам, что мы проведем великолепный чемпионат мира. Безусловно, он превзошел все ожидания. Полные стадионы в США, Канаде и Мексике, все счастливо и мирно наслаждаются игрой. Американская мечта стала реальностью, мы объединили мир в Америке», — указал он.

Финальный поединок чемпионата мира, в котором сразятся сборные Аргентины и Испании, состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

В СМИпоявилась информация, что финал ЧМ может быть перенесен из-за пожаров в Канаде. Дым распространился по нескольким городам Канады и достиг северных штатов США. В Чикаго отменены уличные мероприятия и матч MLS «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс». Если качество воздуха станет опасным для здоровья, Международная федерация футбола может внести изменения в расписание.

Однако позднее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переноса не будет.

Ранее Трамп прокомментировал скандал с дисквалификацией футболиста сборной США на ЧМ.