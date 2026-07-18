Стал известен пол второго ребенка звезды НХЛ

У хоккеиста «Юты» Сергачева и его супруги будет дочь

Елизавета Сергачева, жена защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммот» Михаила Сергачева, в интервью в шоу «Света вокруг света» заявила, что ждет дочь.

По ее словам, рождение второго ребенка станет для них долгожданным событием.

«На свадьбе мы не смогли озвучить этот момент, потому что результаты теста еще не пришли, но теперь уже можно сказать — будет девочка! Я ждала мальчика, потому что Феде было бы проще принять мальчика как нового члена семьи. Но девочке мы очень рады», — заявила Сергачева.

Первый сын у пары, Федор, родился в апреле 2023 года.

По итогам драфта 2016 года Сергачев был выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Монреаль Канадиенс». 1 июля 2016 года он подписал трехлетний контракт новичка. Хоккеист дебютировал в НХЛ 13 октября 2016 года в матче против «Баффало Сейбрз» и стал самым молодым защитником в истории «Монреаля». В 2017 году Сергачев перешел в состав «Тампы-Бэй Лайтнинг», в составе которой дважды выиграл Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 годах. 29 июня 2024 года «Тампа» обменяла Сергачева в «Юту», где он выступает по сей день.

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