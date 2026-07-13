Стало известно, за какую команду Овечкин сыграет на «Матче года»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступит в «Матче года» 2026 года в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Благотворительный матч пройдет 25 июля на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В игре примут участие 49 хоккеистов из КХЛ и НХЛ, разделенных на две смешанные команды. Капитанами выступят защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачев и форвард «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин.

Состав команд был сформирован в ходе драфта, который состоялся 13 июля в Москве. Овечкин был выбран в коллектив Сергачева. В прошлом году Овечкин уже участвовал в подобном матче, но тогда играл за команду Панарина.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли, когда узнали о новом контракте Овечкина.