Легенда ЦСКА назвал фаворита матча за Суперкубок России

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает петербургский «Зенит» фаворитом игры за Суперкубок России против московского «Спартака».

« Все-таки я предпочтение отдаю питерскому «Зениту». У них поинтереснее игра выстроена, плюс они смогут здесь выдержать давление соперника. «Спартак» что-то не впечатлил в межсезонье, «Локомотиву» проиграли товарищеский матч 0:2, с «Рубином» сыграли 0:0. Нет забитых мячей, это делает их аутсайдерами в этом плане. Питер посильнее смотрится, они должны побеждать», — заявил Пономарев.

Игра «Зенит» — «Спартак» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

Ранее был назван фаворит матча за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом».