Назван фаворит матча за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что считает петербургский «Зенит» фаворитом матча за Суперкубок России с московским «Спартаком». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Если говорить в процентном соотношении, то 70% поставлю на победу «Зенита». Их товарищеские матчи показывали, я команду хотя бы видел. «Спартак» пока непонятен. «Зенит» же выглядел хорошо. Им и отдам предпочтение», — указал он.

Игра состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в серии пенальти «Краснодар».

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что в матче за Суперкубок нет фаворита.