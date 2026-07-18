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19-летняя чемпионка России по гимнастике вышла замуж за 26-летнего хоккеиста

Чемпионка России по гимнастике Попова вышла замуж за хоккеиста Гоголева
anna_popova_0302/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что вышла замуж за хоккеиста «лады» Павла Гоголева.

Церемония бракосочетания состоялась 17 июля.

Поповой 19 лет, ее избраннику — 26 лет. Об их отношениях стало известно в первой половине мая 2026 года, когда спортсменка впервые опубликовала совместные фотографии. О помолвке пара объявила в июне.

Попова — мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка Игр стран БРИКС, победительница и медалистка чемпионатов России. В 2023–2024 годах прочно вошла в основной состав сборной России. Из-за проблем со спиной Попова была вынуждена перенести сложную операцию на позвоночнике. В 2025 году она проходила длительный курс восстановления, в ходе которого, несмотря на четыре установленных титановых позвонка, вернулась к выступлениям в шоу.

Гоголев играет на позиции нападающего. С 2023 по 2025 год он защищал цвета «Сибири». До этого он выступал в OHL за «Питерборо Питс» и «Гуэлф Сторм», в АХЛ — за «Торонто Марлис» и «Рокфорд Айсхогс» и в ECHL — за «Ньюфаундленд Гроулерс».

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