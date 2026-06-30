«Спускался в шахту»: Сафонов рассказал о свадебном подарке своей супруге

Вратарь Сафонов подарил своей жене кольцо, камень для которого добыл сам

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале рассказал, что подарил своей супруге Марине на свадьбу кольцо, камень для которого сам добыл в шахте на Шри-Ланке.

«Я спускался в шахту на глубину 10 м между тропическими дождями, потому что всегда был риск затопления. Мы достали какое-то количество грунта и мешками вынесли его из шахты, а на поверхности уже искали», — поделился он.

Вратарь поделился, что отправился в Азию для добычи камня через два дня после того, как «ПСЖ» победил «Арсенал» в финале Лиги чемпионов.

Сафонов и его супруга расписали в марте прошлого года. О том, что пара сыграла свадьбу, стало известно 14 июня.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Сафонов назвал дегустацию вкусов тортов к свадьбе кошмаром.