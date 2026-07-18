Булыкин рассказал, чего хочет увидеть в матче за Суперкубок России

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в игре за Суперкубок России хотел бы увидеть серию пенальти.

«Все здесь будет зависеть от индивидуального мастерства футболистов, у кого оно окажется выше, тот и победит. У «Зенита» оно, конечно, повыше, но здесь нужно знать, кто в какой форме сейчас находится, как игроки подготовились? Для болельщиков это лотерея. Мне хотелось бы, чтобы эта лотерея была с полным набором и серией пенальти, где все решится. Думаю, что Суперкубок выиграет «Зенит», а по пенальти или нет — посмотрим», — заявил Булыкин.

Игра «Зенит» — «Спартак» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

Ранее российский тренер рассказал, какой счет стоит ждать в матче «Зенит» – «Спартак».