Булыкин назвал фаворита матча за Суперкубок России

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает петербургский «Зенит» фаворитом игры за Суперкубок России против московского «Спартака».

«Я думаю, что «Зенит» не проиграет в основное время. Как минимум не проиграет, потому что они являются фаворитами и имеют больше шансов победить «Спартак», конечно же, хорошо настроится, но, думаю, что «Зенит» будет на высоте. После короткой предсезонки команды будут еще не в форме, поэтому не стоит ожидать суперфутбола сегодня», — заявил Булыкин.

Игра «Зенит» — «Спартак» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

Ранее российский тренер рассказал, какой счет стоит ждать в матче «Зенит» – «Спартак».