Часть неба над Нью-Йорком закроют из-за финала ЧМ-2026

NORAD закроет часть неба над Нью-Йорком и Нью-Джерси на время финала ЧМ-2026

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в официальном заявлении объявило, что введет временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона, где пройдет финал чемпионата мира по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

Они будут действовать до 19 июля.

«NORAD обеспечит соблюдение нескольких зон временных ограничений на полеты, установленных федеральным управлением гражданской авиации над агломерациями Нью-Йорка и Нью-Джерси, начиная с этой пятницы по воскресенье», — указано в заявлении.

Финальный поединок чемпионата мира, в котором сразятся сборные Аргентины и Испании, состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

В СМИпоявилась информация, что финал ЧМ может быть перенесен из-за пожаров в Канаде. Дым распространился по нескольким городам Канады и достиг северных штатов США. В Чикаго отменены уличные мероприятия и матч MLS «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс». Если качество воздуха станет опасным для здоровья, Международная федерация футбола может внести изменения в расписание.

Однако позднее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переноса не будет.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал скандал с дисквалификацией футболиста сборной США на ЧМ.