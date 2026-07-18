Трамп прокомментировал скандал с дисквалификацией футболиста сборной США на ЧМ

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с приостановкой дисквалификации форварда американской сборной Фоларина Балогуна самой запоминающейся на чемпионате мира по футболу. Его слова приводит Clash Report.

По словам Трамп, турнир получился уникальным, зрелищным и богатым на яркие события. В шутливой форме он заметил, что якобы просил разрешить удаленному футболисту выйти на поле.

«Я вынужден был позвонить Джанни (Инфантино, президенту ФИФА — «Газета.Ru») и дать ему совет. Я сказал: «Джанни, я советую допустить этого парня до игры». Нет, такого я не говорил — я сказал, что хотел бы подать жалобу», — добавил глава Белого дома.

При этом Трамп добавил, что решение дисциплинарного комитета ФИФА о приостановке дисквалификации Балогуна «не вызвало разногласий».

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Балогун принял участие в матче, однако помочь своей сборной не смог — США проиграли Бельгии со счетом 1:4. В четвертьфинале бельгийцы уступили Испании — 1:2.

Ранее американская телеведущая назвала Боснию и Герцеговину двумя разными странами.