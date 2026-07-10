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Американская телеведущая назвала Боснию и Герцеговину двумя разными странами

Телеведущая из США назвала Боснию и Герцеговину двумя разными странами
Andre Penner/AP

Американская телеведущая Ана Каспарян во время обсуждения матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу заявила, что США играли против Боснии и Герцеговины, являющиеся двумя разными странами, передает Sport24.

«Балогун получил красную карточку в игре сборной США против Боснии и Герцеговины. Вероятно, это две маленькие страны. Скажу так — они точно меньше, чем США. То есть сборная США играла сразу с двумя странами поменьше», — сказала Каспарян.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Бельгия победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, ранее в концовке основного времени вырвавшей победу у Португалии. Матч Бельгия — Испания состоится 10 июля.

Ранее Балогун обратился к фанатам.

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