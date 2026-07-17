В Госдуме удивились из-за запроса Плющенко на грант в размере 24,1 млн рублей

Свищев: Плющенко просит грант у государства, а его сын выступает за Азербайджан

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал запрос школы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 млн рублей для ледового шоу. Его слова приводит «Советский спорт».

«Плющенко — известный фигурист, тренер, владелец школы, но он отправляет своего ребенка выступать за чужую страну и одновременно обращается к государству: «Дайте грант». Вот это удивительно», — сказал депутат.

Свищев призвал тщательно изучить данный вопрос, прежде чем решать судьбу гранта.

По данным Baza, академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко планирует устроить «патриотическое» ледовое шоу с акцентом на «духовно-нравственных ценностях».

1 июля Международный союз конькобежцев разрешил Александру Плющенко выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. По его словам, переход под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

Ранее Роднина рассказала, согласна ли она с Плющенко, заявившим о деградации фигурного катания в РФ.