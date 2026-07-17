Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Спорт

В Госдуме удивились из-за запроса Плющенко на грант в размере 24,1 млн рублей

Свищев: Плющенко просит грант у государства, а его сын выступает за Азербайджан
Софья Сандурская/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал запрос школы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 млн рублей для ледового шоу. Его слова приводит «Советский спорт».

«Плющенко — известный фигурист, тренер, владелец школы, но он отправляет своего ребенка выступать за чужую страну и одновременно обращается к государству: «Дайте грант». Вот это удивительно», — сказал депутат.

Свищев призвал тщательно изучить данный вопрос, прежде чем решать судьбу гранта.

По данным Baza, академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко планирует устроить «патриотическое» ледовое шоу с акцентом на «духовно-нравственных ценностях».

1 июля Международный союз конькобежцев разрешил Александру Плющенко выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. По его словам, переход под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

Ранее Роднина рассказала, согласна ли она с Плющенко, заявившим о деградации фигурного катания в РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Исторический обвал на бирже и тренд на ипотеку до пенсии. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!