Роднина рассказала, согласна ли она с Плющенко, заявившим о деградации фигурного катания в РФ

Роднина не согласна с тем, что российское фигурное катание деградирует

Трехкратная олимпийская чемпионка в спортивных парах Ирина Роднина не согласилась с Евгением Плющенко, который заявил о деградации фигурного катания в России, передает Sport24.

«Совершенно не согласна с мнением Плющенко. Могу, наоборот, только похвалить уровень наших фигуристов. Сейчас у нас очень хорошая конкуренция в мужском одиночном катании. Это должно быть очевидно всем», — сказала Роднина.

Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее в Госдуме посоветовали Плющенко следить за высказываниями.