Тутберидзе: Трусова, уходя, не испортила с нами отношения

Российский тренер Этери Тутберидзе в интервью Okko высказалась о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) к ней в группу, отметив, что они сохранили прекрасные отношения.

«Однозначно есть те спортсмены, которых не возьму обратно. Вопрос в том, как уходят и какие взаимоотношения оставляют. Я не могу сказать пока, что возвращение Саши Трусовой можно назвать громким. <...> Это один из вообще немногих спортсменов, который, уходя, не испортил с нами отношения. Я чувствую и любовь, и уважение», — сказала она.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова получила диплом МГУ.