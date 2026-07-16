Трусова получила диплом МГУ

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале сообщила о получении диплома Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.

«Диплом забрала!» — написала Трусова.

Спортсменка окончила факультет журналистики МГУ.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее стало известно, что Трусова выступит на ледовом шоу в Пекине.