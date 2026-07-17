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В «Спартаке» восхитились собственными фанатами

Тренер «Спартака» Карседо заявил о важности поддержки со стороны фанатов
Александр Ступников/РИА «Новости»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем с «Зенитом» за Суперкубок России заявил, что поддержка фанатов может сыграть решающую роль по ходу встречи. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам повезло находиться в такой команде, у которой есть такая большая армия фанатов. В трудные минуты это помогает нам, так что мы счастливы иметь их. Надеюсь, что мы сможем завтра вместе с фанатами отпраздновать успех», — заявил Карседо.

Игра состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в серии пенальти «Краснодар».

Ранее в «Спартаке» рассказали, за кого будут болеть в финале ЧМ-2026.

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