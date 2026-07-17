В КХЛ заявили о желании увидеть Овечкина в одной из команд лиги

Каменский: было бы приятно, если бы в КХЛ вернулась такая звезда как Овечкин

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил о желании лиги видеть российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в одной из команд КХЛ. Его слова передает «Матч ТВ».

«Конечно, нам было бы приятно, если бы в КХЛ вернулась такая звезда и здесь закончила карьеру», — сказал Каменский.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Гретцки, на счету которого 1016 голов.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи.Овечкин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Ранее Овечкин рассказал, ради чего он подписал новый контракт с «Вашингтоном».