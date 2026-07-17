Монсон ответил на требование Макгрегора о пересмотре боя из-за травмы

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что призыв Конора Макгрегора признать поединок с Максом Холлоуэем несостоявшимся не имеет оснований. Его слова передает РИА Новости.

«Макгрегор не должен получать какое-то особое отношение по сравнению с любым другим бойцом. Он получил травму в бою и, конечно, это повлияло на его выступление. Но только потому, что боец получил травму или даже симулировал ее в начале поединка, это не означает, что бой должен быть признан несостоявшимся. Травмы — часть боев. Он проиграл — значит, проиграл», — сказал Монсон.

В ночь на 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

До этого последним боем Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.

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