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Стало известно, за кого будут болеть россияне в финале ЧМ-2026

KP.RU: 64% россиян будут поддерживать Аргентину в финале ЧМ-2026
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины российских болельщиков будут поддерживать сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Это следует из результатов опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 64% респондентов придерживаются мнения, что сборная Аргентины является более сильной командой, чем испанская. Эти россияне будут болеть именно за аргентинскую сборную.

Однако другие 36% участников опроса будут поддерживать Испанию. При этом некоторые болельщики считают, что аргентинской команде оказывали помощь на протяжении всего чемпионата, поэтому ее участие в финальном матче не является заслуженным. Другие из этих россиян заявили, что звание Чемпиона мира не должно постоянно держаться за одной страной, поэтому ради справедливости должна победить испанская сборная.

«Не люблю, когда чемпионы повторяются. Пусть испанцы возьмут титул. Тем более они так Францию вынесли грамотно. Тактически полностью переиграли», — отметил участник опроса.

При этом некоторые российские болельщики придерживаются мнения, что обе сборные сильные и достойны победы.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Матч за третье место между Англией и Францией пройдет 18 июля в Майами.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее тренер ЦСКА рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026.

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