Тренер ЦСКА рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026

Тренер ЦСКА Игдисамов признался, что будет болеть за Аргентину в финале ЧМ-2026

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов перед товарищеским матчем против «Динамо» заявил, что в финале чемпионата мира по футболу будет поддерживать сборную Аргентины. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если говорить об эмоциях, то, наверное, хотелось бы победы Аргентины, чтобы Месси закончил свою карьеру в сборной на чемпионате мира. Думаю, что преимущество по игре будет у Испании, они очень организованы, но хотелось бы, чтобы выиграла Аргентина», — заявил Игдисамов.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0.

Ранее «Газета» показала главные кадры ЧМ по футболу – 2026.