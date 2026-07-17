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Соболев рассказал, в каком случае выступит на ЧМ со сборной России

Соболев назвал главным ограничением для участия в ЧМ свой возраст
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что его участие в чемпионате мира зависит от скорости снятия отстранения сборной России. Его слова передает «Чемпионат».

«В следующем году мне 30, к ЧМ-2030 будет 33. Если на ближайший чемпионат мира нас допустят, возможно, еще и сыграю. А через один, в 37, наверное, уже точно не попаду. Печально, конечно. Хочется играть в еврокубках, за сборную в официальных матчах», — сказал Соболев.

В сезоне-2025/26 Соболев провел за «Зенит» 28 матчей в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Константин Тюкавин отреагировал на слухи о переходе в «Зенит».

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