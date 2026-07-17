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Мэр Нью-Йорка посмотрел полуфинал ЧМ-2026 в тюрьме вместе с заключенными

Мэр Нью-Йорка Мамдани вместе с заключенными в тюрьме посмотрел полуфинал ЧМ
Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани посетил тюремный комплекс «Райкерс» и вместе с заключенными посмотрел полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины. Об этом пишет AP.

«Эти люди — ньюйоркцы, и они останутся ньюйоркцами после освобождения из «Райкерс»», — сказал Мамдани.

Возможность посмотреть футбол за примерное поведение получили более 100 заключенных. Для них установили проектор в спортивном зале, а кейтеринговая компания предоставила закуски. Мамдани также пообщался с осужденными.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Англия сразится с Францией в матче за третье место.

Ранее словенский арбитр расплакался после назначения на финальный матч ЧМ-2026.

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