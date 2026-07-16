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Назван клуб, который выиграет новый сезон РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Наумов: «Зенит» выиграет новый сезон РПЛ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что петербургский «Зенит» выиграет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru .

«Ничего сложного для «Зенита» не будет. Тот вектор, который «Зенит» выбрал, гарантировано даёт клубу возможность становиться чемпионом. «Зенит» в этом году снова выиграет золото, я в этом ни на секунду не сомневаюсь», — сказал Наумов.

В матче 30-го тура минувшего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Локомотив» финишировал на третьем месте.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведет матч с китайским клубом Слуцкого.

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