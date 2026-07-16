Тюкавин отреагировал на слухи о переходе в «Зенит»

Тюкавин о слухах про переход в «Зенит»: доволен, что остался в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на слухи о переходе в петербургский «Зенит», заявив, что рад остаться в столичном клубе, передает Sport24.

«Клуб прокомментировал слухи, которые были в прессе. От меня что нужно? Воспринял новость спокойно. У меня был и есть контракт с «Динамо». Я доволен, что остался», — сказал Тюкавин.

В прошлом сезоне 23-летний форвард в 31 матче забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро, а за всю карьеру в «Динамо» на счету Тюкавина уже 182 матча и 61 забитый мяч.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Тюкавин подтвердил, что им интересовался московский «Спартак».