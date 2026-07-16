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Тюкавин рассказал, как его встретил вернувшийся тренер «Динамо»

Нападающий «Динамо» Тюкавин заявил, что тренер Шварц стал добрее
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин перед товарищеским матчем против ЦСКА заявил, что вернувшийся в клуб после четырехлетнего перерыва тренер Сандро Шварц немного изменил отношение к нему. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сандро, наконец, стал чуть лояльнее по отношению ко мне. Мне нравится то, что он нам дает, что от нас требует. Не всегда все получается, но для этого сборы и существуют, чтобы мы тренировались и совершенствовались. Мне все привычно и понятно, никаких проблем», — заявил Тюкавин.

Сандро Шварц возглавлял московское «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. При нем клуб завоевал бронзовые награды чемпионата России в сезон‑2021/22, а широкой аудитории стали известны воспитанники Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Позднее Шварц работал в «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда клуб замыкал таблицу Бундеслиги. А в декабре 2023 года подписал соглашение с американским «Нью‑Йорк Ред Буллз».

Текущий контракт Шварца с бело-голубыми заключен до 30 июня 2029 года.

Ранее в «Динамо» рассказали, как изменилась команда этим летом.

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