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В «Динамо» рассказали, как изменилась команда этим летом

Тренер «Динамо» Шварц заявил, что будет требовать от игроков активного прессинга
Global Look Press

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что его требования после первого пребывания в клубе не изменились. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы хотим играть очень агрессивно и активно не только когда мы с мячом, но и когда мы без мяча. Надо сказать, что за четыре недели сборов мы увидели поступательное развитие и движение вперед. Что касается Бителло, то многие говорят, что он не всегда проделывает беговую работу, но он чувствует ответственность перед всей командой, старается играть впереди и проявлять себя активно там», — заявил Шварц.

Сандро Шварц возглавлял московское «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. При нем клуб завоевал бронзовые награды чемпионата России в сезон‑2021/22, а широкой аудитории стали известны воспитанники Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Позднее Шварц работал в «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда клуб замыкал таблицу Бундеслиги. А в декабре 2023 года подписал соглашение с американским «Нью‑Йорк Ред Буллз».

Текущий контракт Шварца с бело-голубыми заключен до 30 июня 2029 года.

Ранее Шварц рассказал о своем решении вернуться в «Динамо».

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