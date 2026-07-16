В «Динамо» рассказали, как изменилась команда этим летом

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что его требования после первого пребывания в клубе не изменились. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы хотим играть очень агрессивно и активно не только когда мы с мячом, но и когда мы без мяча. Надо сказать, что за четыре недели сборов мы увидели поступательное развитие и движение вперед. Что касается Бителло, то многие говорят, что он не всегда проделывает беговую работу, но он чувствует ответственность перед всей командой, старается играть впереди и проявлять себя активно там», — заявил Шварц.

Сандро Шварц возглавлял московское «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. При нем клуб завоевал бронзовые награды чемпионата России в сезон‑2021/22, а широкой аудитории стали известны воспитанники Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Позднее Шварц работал в «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда клуб замыкал таблицу Бундеслиги. А в декабре 2023 года подписал соглашение с американским «Нью‑Йорк Ред Буллз».

Текущий контракт Шварца с бело-голубыми заключен до 30 июня 2029 года.

Ранее Шварц рассказал о своем решении вернуться в «Динамо».