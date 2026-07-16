Тренер «Динамо» рассказал, как изменил отношение к лидеру

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что провел беседу с нападающим Константином Тюкавиным сразу после его возвращения в расположение команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сразу после возвращения Тюкавина из сборной мы пообщались с ним и обсудили некоторые моменты. Я ему сказал, что не могу относиться к тебе так, как это было несколько лет назад, потому что многое изменилось. Мы можем сравнивать то, что есть сейчас с тем, что было раньше», — заявил Шварц.

Сандро Шварц возглавлял московское «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. При нем клуб завоевал бронзовые награды чемпионата России в сезон‑2021/22, а широкой аудитории стали известны воспитанники Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Позднее Шварц работал в «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда клуб замыкал таблицу Бундеслиги. А в декабре 2023 года подписал соглашение с американским «Нью‑Йорк Ред Буллз».

Текущий контракт Шварца с бело-голубыми заключен до 30 июня 2029 года.

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