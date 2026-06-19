«Произошло много событий»: Шварц о решении вернуться в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал свое возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова передает Sport24.

«За эти четыре года произошло много событий. Мое решение снова прийти в «Динамо» не имеет ничего общего с первым решением прийти в клуб. Наша задача — смотреть вперед и развиваться. Мы хотим создать хорошую атмосферу. Это будет новая история. Мы должны улучшать свой стиль игры и показатели. Наш стиль игры будет таким же интенсивным, сильным и энергичным», — сказал Шварц.

Соглашение Шварца с «бело-голубыми» действует до лета 2029 года.

Немецкий специалист Сандро Шварц возглавлял московское «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. При нем клуб завоевал бронзовые награды чемпионата России в сезон‑2021/22, а широкой аудитории стали известны воспитанники Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Позднее Шварц работал в «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда клуб замыкал таблицу Бундеслиги. А в декабре 2023 года подписал соглашение с американским «Нью‑Йорк Ред Буллз».

Ранее назначение Шварца на пост главного тренера «Динамо» назвали позорищем.