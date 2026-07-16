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В ЦСКА рассказали, кого хотят купить перед сезоном

Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что хочет усиления в линию атаки и обороны
Григорий Соколов/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов перед товарищеским матчем против «Динамо» заявил, что хотел бы видеть в сезоне большее количество атакующих игроков. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вопрос трансферов, наверное, должен быть адресован спортивному отделу. Мы бы хотели трансферы и в линию атаки, и в линию обороны. Списки были переданы в спортивный отдел, будем ждать итогов переговоров. Чтобы говорить о том, кто команду покинет, надо понимать, кто к нам перейдет. Будем ждать результатов переговоров, чтобы говорить о дальнейших шагах», — заявил Игдисамов.

ЦСКА 24 июля сыграет с калининградской «Балтикой». Этот матч станет первым в новом сезоне РПЛ

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что в «Црвене Звезде» готовы предоставить площадку для проведения матчей российских команд.

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